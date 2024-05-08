Türkiye'nin Gazze'ye gönderilen insani yardımlar 52 bin tonu aştı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok insani yardım malzemesi ulaştıran ülke olduğunu açıkladı.

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Hamas'ın ateşkese onay vermesinin ardından İsrail, Refah'a saldırılar başlattı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamalarıyla ateşkese sıcak bakmadıklarını dile getirirken, binlerce Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Refah, havadan ve karadan bombalanıyor.

Abluka altındaki Gazze dünyadan yardım beklerken, Türkiye ise hız kesmeden bölgeye yardımlarını ulaştırıyor.

Gazze'ye ulaşan yardımların yüzde 30'u Türkiye'den

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu Türkiye'den sağlandığını belirtti.

"Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"

Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu belirten Keçeli, şu ifadeleri kullandı: