Türkiye'nin Gazze'ye gönderilen insani yardımlar 52 bin tonu aştı

Hamas'ın ateşkese onay vermesinin ardından İsrail, Refah'a saldırılar başlattı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamalarıyla ateşkese sıcak bakmadıklarını dile getirirken, binlerce Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Refah, havadan ve karadan bombalanıyor.
Abluka altındaki Gazze dünyadan yardım beklerken, Türkiye ise hız kesmeden bölgeye yardımlarını ulaştırıyor.
Gazze'ye ulaşan yardımların yüzde 30'u Türkiye'den
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu Türkiye'den sağlandığını belirtti.
"Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"
Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu belirten Keçeli, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!
Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda.
Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı.
Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış