Türkiye'nin Gazze'ye yardım için gönderdiği ambulanslar sınıra ulaştı Türkiye'den Gazze’ye yardım amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'na ulaştı. Ambulanslar kanser hastası Filistinli çocukları Türkiye'ye getirecek.

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Dünya Gazze'deki zulme sessiz kalsa da, Türkiye Filistinli masumların yanında.

Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme ve ambulans taşıyan Türk yardım gemisi, perşembe günü İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Gemi dün sabah Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Geminin ardından Türkiye bu kez de Gazze sınırına ambulans gönderdi.

Türkiye'den giden ambulanslar sınır kapısında

Tam donanımlı ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'na hareket etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Gazze'den Mısır'a sevk edilecek hastaların tedavilerini, Türkiye'den gönderilen sağlık personeli ile Mısırlı sağlıkçıların gerçekleştireceğini söyledi.

Öncelik kanser hastası çocuklarda

Koca, "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah Sınır Kapısı'ndan ilk etapta Mısırın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanelerine nakledilecek. Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz. Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personelleri ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.

"İkinci etapta durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak"

Koca, Türkiye'ye getirilmesi planlanan hastalara ilişkin, "İkinci etapta durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak 3 ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibatlı kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur." dedi.

Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

İsrail hastaneyi vurdu: Yüzlerce kişi öldü

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.