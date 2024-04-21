Türkiye'nin Gazze'ye yardımları sürüyor: Tırlar yola çıktı Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olan Türkiye'den gönderilen 9. İyilik Gemisi'ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar Mısır’dan Gazze'ye hareket etti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 7 aydır aralıksız devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli can verdi, yaklaşık 78 bin kişi yaralandı.

16 yıldır süren ablukanın ardından kara işgali ve ağır bombardımanını yaşayan 360 kilometre karedeki milyonlarca Filistinli, insan hakları örgütlerine göre 21. yüzyılın en ağır insanlık felaketlerinden birini yaşıyor.

Bölgeye en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olan Türkiye, masum siviller için yardımlarını artırarak sürdürürken uluslararası alanda insani diplomasi çalışmalarını da yürütüyor.

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemesinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma devam ediyor.

9. İyilik Gemisi'nde hazırlıklar tamamlandı

Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra önceki gün Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan 9. İyilik Gemisi'nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Gemiye yanaşan vinçle rıhtıma indirilen 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmı tırlara yüklendi.

İşlemi tamamlanan ilk tırlar Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Yardımlar gümrükteki işlemlerden sonra Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine götürülmesi için Filistin Kızılayına teslim edilecek.