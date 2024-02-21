Türkiye'nin göklerdeki yerli gururu! İşte KAAN'ın tüm özellikleri... Gökyüzünde egemen güç olmak isteyen Türkiye'nin en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

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ensonhaber.com

Yerli ve milli uçaklar, dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor.

Dünyanın gıpta ile baktığı projelerin kimi göklere çıkarken kimisi de hazırlık aşamasında.

Bugün de gurur dolu bir an yaşandı.

Başarılı bir uçuş gerçekleştirdi

En önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Gökyüzüyle buluşan KAAN, bir kez daha dış basında geniş yer buldu.

Bir süredir devam eden yük testlerinin tamamlanmasıyla havalanan KAAN, başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

İşte Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı hakkında bilinmeyenler...

Sizler için KAAN'ın merak edilen özelliklerini derledik.

Çok rollü milli savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Tam bir savaşçı!

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

F-35'le kıyası

KAAN ve F-35’in karşılaştırılmasında, KAAN'ın iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı ölçüsüyle ABD yapımı uçaktan daha başarılı.

Aynı zamanda F-35'te bulunan radar sistemi 20 sene öncesine ait özelliklere sahip.

KAAN'ı bir diğer öne çıkaran özelliği ise F-35'ten daha fazla mühimmat taşıyabiliyor olması.

KAAN ve F-35'in özellikleri

Mürettebat 1 - 1

Uzunluk 21 metre (69 ft) - 15,7 metre (52 ft)

Yükseklik 6 metre (20 ft) - 4,38 metre (14,4 ft)

Kanat açıklığı 14 metre (46 ft) - 10,7 metre (35 ft)

Güç kaynağı 2 × GE F110-GE-129 turbofan - 1 × Pratt & Whitney F135 turbofan

İtme gücü (Artyakıcı olmadan) 2 × 17.155 lbs-force (76 kN) - 28.000 lbs-force (125 kN)

İtme gücü (Artyakıcı ile) 2 × 29.400 lbs-force (131 kN) - 43.000 lbs-force (191 kN)

Azami hız Mach 1,8 (2.210 km/sa) - 1,6+ Mach (1.932 km/sa)

Servis tavanı 55.000 fit (17.000 m) - 60.000 ft (18.288 m)

G limiti +9g / -3,5g - 9 G

Aviyonikler ASELSAN AESA Radarı, SAR, IRST, EOTS, DIRCM, Kaska Monteli Nişangah Sistemi - Gelişmiş aviyonik sistemleri

Aviyonik özellikler

F-35A - MMU KAAN

Radar Northrop Grumman AN/APG-81 AESA radarı - ASELSAN’ın yerli AESA Radarı BÜRFİS

Elektronik Harp Sistemi BAE Systems AN/ASQ-239 Barracuda - Bilgi verilmedi.

Elektro-Optik Hedefleme Sistemi Lockheed Martin AN/AAQ-40 EOTS - TOYGUN (EOTS)

Kızılötesi Arama ve Takip Sensörü CNI IRST (KARAT)

Tarihi uçuştan kareler....