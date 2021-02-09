Türkiye'nin gündemi: Bir yanda heykel, bir yanda uzay hedefleri

Türkiye'nin gündemi: Bir yanda heykel, bir yanda uzay hedefleri

CHP'li belediyelerin ısrarlı heykel siyaseti karşısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Ay'a gitme hedefi koyması, vatandaşa iki seçenek arasında kıyas yapma fırsatı verdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlattığı yaklaşık 20 yıllık kalkınma hareketinin meyvelerini almaya devam ediyor.

Her geçen gün yeni bir proje ile halkın karşısına çıkan Erdoğan, bugün de Milli Uzay Programı'nı tanıttı ve hedefi Ay'a yöneltti.

ERDOĞAN'IN 2023 HEDEFİ AY

Erdoğan, 2023'te Türkiye'nin Ay'a sert iniş gerçekleştireceğini ve Ay'a gidecek ekibin içinde de bir Türk'ün olacağını söyledi.

Erdoğan'ın bu tüm türkiyeyi heyecanlandıran açıklamalarından saadece saatler önce ise CHP'nin heykel hizmetlerine bir yenisinin daha eklenmesi için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te Ay'a gideceğiz VİDEO

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CHP'NİN AYI HEYKELİ HEDEFİ

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrindeki yerel bir gazeteye kente 10 metre boyunda bir bozayı heykeli yapacaklarını söyledi.

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak VİDEO