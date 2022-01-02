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Türkiye'nin gündemi Fazıl Say'ı kaygılandırdı

Türkiye'nin gündemi Fazıl Say'ı kaygılandırdı

Elektrik ve doğalgaz zamları, sokak hayvanları sorunu ve yüksek enflasyon endişesi.. Fazıl Say, bu gündemin ürkütücü olduğunu yazdı.