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- Türkiye'nin gündemi Fazıl Say'ı kaygılandırdı
Türkiye'nin gündemi Fazıl Say'ı kaygılandırdı
- Haber Merkezi
- 02.01.2022 - 18:08
Türkiye'nin gündeminde, yeni yılla birlikte gelen zam haberleri var.
Elektriğe yüzde 50, doğalgaza yüzde 25 zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşıma yüzde 30'u aşan zam kararı alındı.
Köprü ve bazı otoyollarla birlikte Avrasya Tüneli'ne de benzer oranlarda zam geldi.
Zamlar dışında Türkiye'nin gündemindeki diğer konular ise; sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, sokak köpeklerinin masum çocuklara saldırıları ve yüksek enflasyon korkusu oldu.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, gündemdeki haberleri okuduktan sonra attığı tweet ile kaygılı olduğunu belirtti.
Fazıl Say, şunları yazdı:
"2 Ocak 2022, pazar sabahı, okuduklarımdan, izlediklerimden, dudak uçuklatan zamlar, hiperenflasyon korkusu, endişeler, İstiklal Caddesi görüntüleri, saldırıya uğrayan sağlık çalışanları, korunamayan sokak hayvanları, TCDD-İBB polemikleri, açıklamalar… Ürkünç. Kaygılanıyorum."