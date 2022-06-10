Türkiye'nin günlük uçuş istatistiklerinde yükselme kaydedildi

Pandemi öncesinde günlük uçuş istatistikleriyle Avrupa sıralamasında üst sıralarda yer alan Türkiye, pandemi öncesi uçuş istatistiklerinde tekrar yükselmeye başladı.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan değerlendirme raporunu yayınladı.

Yayınlanan kapsamlı değerlendirme raporuna göre Türkiye pandemi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaştı.

Söz konusu dönemde Türkiye'de günlük ortalama 3 bin 6 uçuş gerçekleştilirildi.

Avrupa ortalamasını geride bıraktı

Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaştı. Türkiye, Avrupa ortalamasını geride bıraktı.

SHGM açıklama yaptı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "EUROCONTROL tarafından 09 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan 'Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nda yer alan 02-08 Haziran dönemi ülkemize ait hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye, günlük ortalama üç bin 6 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer almıştır. Bu ortalama ile Pandemi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaşılmıştır. Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaşılmıştır." denildi.

İstanbul Havalimanı, en yoğun 10 havalimanı arasında

Öte yandan EUROCONTROL verilerine göre Avrupa havalimanlarının yoğunluk sıralaması listesinde İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1247 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın ardından 2'nci sırada yer aldı.

Aynı zamanda günlük uçuş rakamıyla İstanbul Havalimanı, 2019 yılının aynı dönemini bir puanlık artışla geride bıraktı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 10 havalimanı içerisinde yer alırken, Antalya Havalimanı ise bir önceki haftaya göre yüzde 12'lik artışla en fazla trafik artış oranına sahip havalimanı olarak öne çıktı.

Pandeminin etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolları arasında yer alan THY ise günlük bin 373 uçuşla Ryanaır ve Easyjet'in arından üçüncü sırada yer aldı. Bayrak taşıyıcı diğer havayollarını geride bırakan THY aynı dönemde 2019 yılı rakamlarının yüzde 95'ine ulaştı.