Türkiye'nin gurur kaynağı yerli ve milli silahları Ülkemizin son 20 yıllık dönemde hayata geçirdiği projelerle ürettiği yerli ve milli silahlarımızı sizler için derledik.

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Türkiye artık dışa bağımlılıkta verdiği mücadelenin meyvelerini topluyor.

Birçok alanda süren yerli üretim atılışı en çok savunma sanayisinde başarı gösterdi.

Özellikle insansız hava araçlarının açtığı bu yolda birçok yerli firma ürettiği hava ve kara araçlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Türk İHA ve SİHA'larının dünyada da kendini kanıtlamasıyla bu alanda örnek alınan bir ülke haline gelen ülkemiz, sadece bağımlılıktan kurtulmadı, ihracatta da önemli bir kalem daha açmış oldu.

İşte her geçen gün yeni bir projede yeni bir gelişme yaşanan yerli ve milli sanayimizin göz bebeği ürünleri

TCG Anadolu: 231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğinde tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olan Anadolu, insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilmesi özelliğiyle bu alanda sınıfında tek savaş gemisi olarak biliniyor.

Milgem Projesi kapsamında üretilen 4 gemi;

TCG Heybeliada: Milgem Projesi kapsamında üretilen 4 korvet savaş gemisi TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada TCG Kınalıada envantere alındı.

TCG Büyükada

TCG Burgazada

TCG Kınalıada

TCG Bayraktar: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan milli tank çıkarma gemisi. TCG Bayraktar, dünyanın en büyük tank çıkarma gemileri arasında yer alıyor. TCG Bayraktar çok sayıda tank ve zırhlı araç taşıma kapasitesine sahip.

KIZILELMA: Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022’de yapan KIZILELMA envantere girmek için gün sayıyor.

BAYRAKTAR TB2: Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

Bayraktar TB3: Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Akıncı TİHA: Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabiliyor.

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA): keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Bayraktar Mini İHA: Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemidir.

ANKA: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi

ANKA III: "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3. İlk uçuşunu 28 Aralık 2023’te yapan ANKA-3’ün test uçuşları devam ediyor.

AKSUNGUR: Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli AKSUNGUR İHA Sistem kesintisiz, gündüz/gece İstihbarat Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40.000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkân veren iki adet çift turbo şarjlı dizel motora sahiptir.

Gökbey: Ülkemizin genel maksat helikopteri olacak olan Gökbey, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştiriliyor.

KAAN: Türk havacılığına yeni bir boyut getiren Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te yapan KAAN geliştirilmeye devam ediliyor.

ATAK: Milli imkanlarla geliştirilen taarruz ve taktik keşif helikopteri T-129 ATAK. Türkiye’de çeşitli kuvvetlere ve emniyet güçlerine hizmet eden helikopter, Türkiye’Nin ihracat kaleminde de önemli bir yer tutarak dünyada adından söz ettiriyor.

T925 Genel Maksat Helikopteri: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirildi. Türkiye’nin milli araçlarından biri olan helikopter GÖKBEY ile birçok ortak parça ile üretiliyor

HÜRJET: Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET. Eğitim için üretilen HÜRJET, şimdiye kadar 43 başarılı test uçuşu gerçekleştirdi.

Hürkuş: TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir uçaktır.

KEMANKEŞ: stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün mini akıllı seyir füzesidir. KEMANKEŞ, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alır.

BORA Füzesi: Bora, Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füzedir. Füze, Roketsan tarafından geliştirilip 2017 yılında hizmete girdi. INS ve GPS güdümlü olan füze Belarus yapımı MZKT-7909 8x8 kamyon ile taşınmaktadır.

Atmaca: ROKETSAN tarafından geliştirilmekte olan azami olarak 220–280 km menzilli gemisavar ve/veya seyir füzesi.

HİSAR: karadan havaya füze savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A/HİSAR-A +, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O/HİSAR-O + ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır.

CİRİT: Lazer Güdümlü Füze, Kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözümdür. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS: Öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir.

OMTAS: muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir.

Stand-Off Mühimmatı SOM: muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesidir.

SOM-J: Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış, uçakların iç silah istasyonunda/kanat altında kullanılmasına yönelik tasarlanmış havadan satha mühimmattır.

SUNGUR: Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemdir. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

AKYA: Tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpidodur.

ORKA: Tümüyle milli imkanlar ile geliştirilmiş, su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpidodur. ORKA yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti, dahili güdüm özelliğine sahiptir.

Denizaltı Savunma Harbi DSH: Roket ve Atıcı Sistemi, su altı hedeﬂerine karşı geliştirilmiş, 500 - 2.000 m menzil ve 15 - 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistemdir.

ÇAKIR: Roketsan’ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

KARAOK: Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.

Mini Akıllı Muhimmat MAM-C: Düşük ağırlığı ile insansız hava araçları [İHA], hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-C, sabit ve hareketli hedeﬂere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.

MAM-T: Akıllı Mühimmat, insansız hava araçları ve hafif taaruz uçakları için kritik hava/yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-T, sabit kanat yapısı ve geliştirilmiş harp başlığı ile daha uzun menzillerde, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş ve etkinliğe sahiptir.

Mini Akıllı Mühimmat MAM-L: düşük ağırlığı ile insansız hava araçları [İHA], hafif taarruz uçakları havayer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-L, sabit ve hareketli hedeﬂere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahiptir.

Akrep II 4x4: Otokar tarafından geliştirilen Akrep 2 zırhlı araçı ülkemizin ilk elektrikli zırhlı aracı olma özeliğini taşıyor.

Vuran: Bmc tarafından geliştiren Vuran zırhlı personel taşıyıcı 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

Kirpi: Kipri zırhlı araç Bmc tarafından geliştiren zırhlı personel taşıma aracıdır. Mayına karşı koruma sağlayan araç 3-11 kişilik bir mürettebat taşıyabiliyor.

Ejder Toma: Nurol Makine tarafından geliştirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (Toma) toplumsal olaylarda büyük önem taşıyor. 2 kişilik mürettebattan oluşan Toma tazyikli su ve boyalı su sıkabiliyor aynı zamanda patlak lastikle ilerleyebiliyor.

Altay: Yerli tankımız olacak olan Altay adını kurtuluş savaşımızın komutanlarından olan Fahrettin Altay'dan alıyor. Altay'ın ana silahı olarak 120 mm’lik 55 kalibre top yer alıyor.

Fırtına Obüsü: 1-155 Fırtına, ülkemizin milli imkanlarla ürettiği kundağı motorlu topçu sistemine sahip bir obüstür. 480 km menzile sahip Obüsün atış kontrol sistemi Aselsan tarafından geliştirildi.

Ejder Yalçın: Nurol, tarafından üretilen Ejder Yalçın, zırhlı personel taşıma aracıdır. 6x6 ve 4x4 olmak üzere iki modeli İki farklı modeli vardır.

Ural: Otokar tarafından üretilen Ural, zırh sacından üretilmiş personel kabini ile farklı tehditlere karşı sağladığı üst seviye personel koruması özeliğine sahiptir.

Korkut: Korkut, havadan gelebilecek tehditlere karşı namlulu hava savunma sistemidir. Korkut, üç Silah Sistemi Aracı ve bir Komuta Kontrol Aracı’ndan oluşan takımlar halinde görev yapıyor.

AKINCI: Paletli zırhlı muharebe aracı 1980 yıllarından itibaren birçok modernizasyon ve ortak çalışma ile günümüzdeki şeklini almış bir platformdur. AKINCI zırhlı muharebe aracının üretiminde rol oynayan FNSS firması NUROL HOLDİNG ve BAE SYSTEM (eski adı ile FMC ) şirketlerinin ortaklığında kurulmuştur.

ARMA: Zorlu arazi koşullarında etkinliğini arttıran yüksek hareket kabiliyeti ve uzun mesafe yol koşullarında sürati ile her türlü iklim şartında görev yapmaya hazır, ordumuzun gücüne güç katacak modüler bir platform. Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler bir platform oluşu ile ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.

KNT-76: Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen manga seviyesi keskin nişancı tüfeğidir. MPT-76 ile birçok benzer parçaya sahiptir. 7,62x51 mm NATO mühimmatlarını ateşleyen silahta yarı otomatik gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizma kullanılmıştır.

MPT-55: Milli piade tüfeğmiz MPT 55'in iki modeli bulunuyor. Atış kabiliyeti yüksek, hafif, etkili bir piyade tüfeği olarak tasarlanmıştır. 5.56 mm çapında yarı ve tam otomatik şeklinde çalışıyor.

MPT 76: Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ana yükleniciliğinde, geliştirilen yerli tüfeğimiz MPT 76, 7.62×51mm NATO veya 5.56x45mm çapında iki ayrı modeli bulunmakta. MPTT 76’da 1000 mermide 3 basit hataya düşürülerek bir rekor kırıldı.

PMT 12.7 MM: Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) başlatılan ve Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda üretilen makineli tüfek