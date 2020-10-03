Türkiye'nin güvenli seyahat listesinden çıkarılması İngilizleri mağdur etti

İngiliz hükümeti tarafından Türkiye ve Polonya’nın güvenli seyahat listesinden çıkarılması sonrası İngiliz turistlerin Türkiye’ye olan rezervasyonlarında çok sayıda iptal yaşandı.

Geçtiğimiz hafta içi İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Buna göre İngiltere’ye Türkiye üzerinden seyahat edeceklerin, ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün süreyle karantinada kalması gerekeceği belirtildi.

Özellikle İngiliz turistler tarafından oldukça fazla tercih edilen Türkiye’ye yapılan bu uygulama, yabancı ziyaretçiler ve Türk işletmeciler tarafından tepkiyle karşılaştı.

KARANTİNA ZORUNLULUĞU İPTALLERDE ETKİLİ OLDU

Koronavirüs mücadelesindeki başarısı, birçok resmi platform tarafından da onaylanan, Avrupalı ülkelere pandemide önlem dersi veren Türkiye’ye karşı alınan bu karar, ülkenin vaka sayısı bildirim farklılığına dayandırılarak alındı.

Türkiye’nin ilgili risk değerlendirmesinin, Avrupa Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkeziyle eşleşmediği gerekçesiyle alınan kararın ardından, seyahat sonrası karantina kuralıyla kısıtlanmak istemeyen İngiliz turistler, tatil rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi turizm rakiplerine önemli ölçüde fark atan Türkiye, İngiliz hükümetinin yeni politikası sonrası hala revaçta olsa da, seyahat acentalarının verilerine göre iptaller yaşanmaya başladı.

TABİPLER BİRLİĞİ'NİN İDDİASI REFERANS ALINDI

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu adımın; Tük Tabipler Birliği'nin iddialarının baz alınmasıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın korona vakalarını Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası kuruluşların kullandığı tanımlardan farklı bir şekilde tanımladığını açıklamasının ardından geldiğini söyledi.

SONBAHAR SEZONUNDA DURGUNLUK

PC Agency seyahat danışmanlığına göre, şu sıralarda Türkiye’de tatil yapmakta olan 10 bin İngiliz tatilciye, önümüzdeki aylarda 40-50 bin daha kişi katılacaktı. Ancak kararın ardından tur operatörleri çok sayıda rezervasyonu iptal etmeye başladı.

Özellikle tatilcilere yönelik alınan güvenlik önlemleri nedeniyle ciddi bir tercih durağı olan ve kişisel butik turlarda da adındna söz ettiren Türkiye’ye yönelik alınan bu karar, birçok İngilizi de mağdur etti.