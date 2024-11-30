Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyonun, İdlib bölgesinden Halep yönüne doğru ilerleyerek kalabalık muhalif güçlerle dikkat çekmesi dikkat çekiyor.

Çatışmalar devam ederken Esad rejimi, sivil yerleşim bölgelerini karadan karaya fırlatılan ağır silahlarla hedef alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Ege ve Akdeniz Bölgesi milletvekilleri ile yaptığı toplantıda dış politikaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantı basına kapalı takibi.

"TERÖR YAPISININ BİR DEVLETE DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'deki tüm terör yapısının bir devlete dönüşmesine asla izin vereceklerini, Türkiye'nin bu kararlılığının muhatapları tarafından bilindiğini söyleyen Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

ABD’li muhataplarımıza ‘Orayı siz hassas bir bölge olarak görüyorsanız, bizim için de hassas. Bir gün tercih noktasına gelirseniz ve oradaki yapıya izin verirseniz yanlış tercih yapmış olursunuz’ diyoruz.



ABD bizim kararlığımızı çok iyi biliyor. Oradaki terör yapısı şu anda tamamen ABD’ye bağlı, suni bir yapılanma. Yani bir insan düşünün yoğun bakımda oksijen maskesi olmadan yaşayamaz.

"ABD OKSİJENİ KESERSE ÜÇ GÜN YAŞAYAMAZ"

Bölgedeki terör gruplarının oksijen maskesi de Amerika’da. ABD oksijeni keserse üç gün yaşayamazlar. Bu coğrafyada mevcudun dışında yeni bir yapılanma veya yeni bir devletleşme süreci mümkün değil.



Kuzey Irak’a bakın. Orada federasyon var, özerklik var, yerel yapılanmalar var ama bir şey olamadılar. Bizim nihai hedefimiz Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi de Türkiye’dir.

"GÖÇ DALGASINA SEBEP VERECEK BİR AKSİYON ALMAYACAĞIZ"

Fidan, Halep'te yaşananlara Türkiye'nin müdahil olmadığını, ancak yeni bir göç patlaması ihtimaline karşı yapılması gerekenin alınacağını ve herhangi bir göçün nedenini henüz vereceği bir aksiyonda bulunulmayacağını ifade etti.

MUHALİFLER HALEP KENT MERKEZİNE GİRMEYE BAŞLADI

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim birimlerinin grupları, Halep kente başlamaya başladı.

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken dönemde Halep ilinin batı yolculuğunda başladı ve gün boyunca devam etti.

27-28 Kasım'da Halep'in batı yürüyüşünden merkeze doğru hızla ilerleyen rejim parçalı gruplar halinde, Halep yürüyüşünde 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Üç parçalı güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent rejimi doğru ilerleyen rejim ilerleyen gruplar, günün aralıklarında kent dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep rampasına girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in kapsamıki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, 3 maçta devam edenlerde, Halep yolculuğunda 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim gruplar halinde, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alan kontrolü ele geçirildi.

Öte yandan Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in bölgedeki Mare ilçesindeki hava saldırısında Suriye Milli Ordusu mensubu 8 kişi hayatını kaybetti.

İDLİB'İN STRATEJİK ÖNEME SAHİP SERAKİB İLÇESİNİN KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

2 yıl süren rejim birimlerinde, çok sayıda kayıpla Serakib ilçesinden çekildi. İlçenin kontrolü, rejim birimlerinin gruplara geçmesi sağlandı.

Dün erken ödemeleri başlayan fiyatlarlada rejim güçlerinin kontrolünde Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren gruplar halinde gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini sabah kontrol altına aldı.

Serakib ilçesi, Şam-Halep'e bağlanmayı sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.

REJİM KARŞITI SİLAHLI GRUPLAR, HALEP DIŞ MAHALLELERİNDE HAKİMİYETİNİ GENİŞLETİYOR

Esed rejimi sınırlayan silah grupları, kent dış mahallelerinde denetim genişletiliyor.

Rejim birimleri gruplar halinde, daha sonra kent kuzey, güney ve doğu mahallelere yöneldi.

Silahlı gruplar, kent çevre mahallelerinden Hamdaniyye, Şehba, Azamiyye, Furkan, Ramusa, Eşrefiyye ve Ansari'de ele geçirildi.

Çatışmalar yoğunlaşarak devam ederken rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başladı.

Silahlı gruplar, Halep'in dış mahallelerinden birinde bulunan ve rejim güçlerine ait askeri amaçlar için kullanılan Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

ELE GEÇİRİLEN YERLEŞİM YERLERİ

Rejimin ayrılması Halep'in batı gidişinde kontrolü ele geçirme yerleri ve noktaları arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades , Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan yer alıyor.

İdlib cephe hattında rejime ait olmak üzere kontrolüne geçen bölge arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor. Bu bölgedeki, daha önce Esed rejiminin kontrolüydü.

RUS UÇAKLARI OPERASYON DÜZENLEDİ

Bu arada bu sabah Rus savaş uçaklarına karşı, Suriye'nin bölgedekii Mare ilçesinde muhaliflerin karargahına hava saldırıları düzenlendi. Saldırıda kayıp olmazken maddi hasar meydana gelebilir.

Esed rejimleri devam ederken sivil yerleşim birimlerini karadan gelen silahlarla hedef aldı.

Tel Rıfat cephe hattında ise durum, sakinliğini koruyor.

REJİM ASKERLERİ ESİR ALINDI

Rejim parçalarının grupları, kontrol altına alınan rejimleri, ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçlar ele geçirildi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, gruplar halinde onlarca rejim askeri esir alındı.