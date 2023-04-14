Türkiye'nin hava filosu ihracata uçuyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından hayata geçirilen ANKA ve HÜRKUŞ, ihracat ataklarına devam ediyor.

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Türkiye, savunma alanında başarıdan başarıya koşuyor.

Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.

Öte yandan üretilen savunma araçlarının ihracatı da yapılmaya başlıyor.

Hava filosuna yoğun ilgi

ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projeleri de yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA ve HÜRKUŞ, sergilendiği fuarlarda ilgi odağı oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin hava filosunu güçlendiren projelerden ihracat atağı geldi.

"HÜRKUŞ'u 2 ülkeye ihraç ettik"

Konuya ilişkin açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapıldı. Kotil, Habertürk'te bilgilendirmelerde bulundu.

HÜRKUŞ için açıklama yapan Kotil, "Paramızı aldık, HÜRKUŞ'u 2 ülkeye ihraç ettik. 3'üncü ülke yolda. 2 tanesi 50 milyon Euro değerinde." ifadelerini kullandı.

"Siparişler yetişmiyor

ANKA için ise, "ANKA’dan ayda 5 adet yapıyoruz. Şu anda Türkiye, sipariş yetiştirememe problemi yaşıyor." bilgilerini katardı.