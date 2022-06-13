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- Türkiye’nin ihracat şampiyonları
Türkiye’nin ihracat şampiyonları
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 13:56
- Güncelleme : 13.06.2022 - 14:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu’na katıldı ve Türkiye’nin ihracat şampiyonlarını açıkladı.
İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Marşı ve Türk bayrağını temsil eden nizami bayrak ölçüsü ve bayrak kırmızısı renginde kıyı motifleri, İstiklal Marşı'nın notalarından oluşan, 120 günde dokunan, 345 bin 600 Türk düğümü atılan, eşsiz ipek üzerine yün dokuma hereke halısı ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı prestij kitabı takdim edildi.
Hizmet İhracatı Özel Ödülü THY'nin
Türkiye'nin ihracat şampiyonları açıklanmadan önce de Hizmet İhracatı Özel Ödülü, Türk Hava Yolları'na (THY) verildi.
Ödülü, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Daha sonra ihracatta ilk 10 açıklandı:
1- Ali Koç (Ford Otomotiv)
2- Erdoğan Şahin (Toyoto Otomotiv)
3- Ali Koç (Türkiye Petrol Rafinerileri)
4- Ali Kibar (Kibar Dış Ticaret)
5- Ahmet Nazif Zorlu (Vestel Ticaret)
6- Ali Koç (Arçelik)
7- Kaan Özkan (Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları)
8- Mikail Cabbarov (SOCAR Türkiye)
9- Mehmet Rüştü Başaran (HABAŞ Sinai ve Tibbi Gazlar)
10- Ali Tanrıverdi (TGS Dış Ticaret)