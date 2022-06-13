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    Türkiye’nin ihracat şampiyonları

    Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketleri açıklandı. Buna göre ilk sırayı Ford Otomotiv ile Ali Koç aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 14:28
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    Türkiye’nin ihracat şampiyonları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu’na katıldı ve Türkiye’nin ihracat şampiyonlarını açıkladı.

    İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Marşı ve Türk bayrağını temsil eden nizami bayrak ölçüsü ve bayrak kırmızısı renginde kıyı motifleri, İstiklal Marşı'nın notalarından oluşan, 120 günde dokunan, 345 bin 600 Türk düğümü atılan, eşsiz ipek üzerine yün dokuma hereke halısı ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı prestij kitabı takdim edildi.

    Hizmet İhracatı Özel Ödülü THY'nin

    Türkiye'nin ihracat şampiyonları açıklanmadan önce de Hizmet İhracatı Özel Ödülü, Türk Hava Yolları'na (THY) verildi.

    Ödülü, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #1

    Daha sonra ihracatta ilk 10 açıklandı:

    1- Ali Koç (Ford Otomotiv)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #2

    2- Erdoğan Şahin (Toyoto Otomotiv)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #3

    3- Ali Koç (Türkiye Petrol Rafinerileri)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #4

    4- Ali Kibar (Kibar Dış Ticaret)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #5

    5- Ahmet Nazif Zorlu (Vestel Ticaret)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #6

    6- Ali Koç (Arçelik)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #7

    7- Kaan Özkan (Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #8

    8- Mikail Cabbarov (SOCAR Türkiye)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #9

    9- Mehmet Rüştü Başaran (HABAŞ Sinai ve Tibbi Gazlar)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #10

    10- Ali Tanrıverdi (TGS Dış Ticaret)

    Türkiye’nin ihracat şampiyonları #11


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