"Nene Hatun" gemisi, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gemi, birbirinden farklı donanımlarıyla çeşitli alanlarda görev yapabiliyor.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürerken, gözler Türkiye'nin acil müdahale gemisine çevrildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun "Talep olması halinde gönderebiliriz" dediği Türkiye’nin İlk Acil Müdahale Gemisi "Nene Hatun" havadan görüntülendi.

YÜZEN HASTANE NENE HATUN

18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası bulunuyor.

"Nene Hatun", her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü artırıyor.

25 OPERASYONA KATILDI

Yalova’da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğundaki, 4 bin 291 grostonluk "Nene Hatun" gemisi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk Boğazları bölgesinde 5 yıldır görev yapıyor.

Göreve başladığı günden bu yana planlı plansız olmak üzere 25 operasyona katılan gemide, balık adamlar da dahil olmak üzere 40’tan fazla personel görev yapıyor.

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun ViDEO

HELİKOPTER PİSTİ

Vardiyalı sistemle görev yapan personel, olumsuz hava şartlarına karşı özverili bir şekilde çalışıyor.

"Nene Hatun"un, Mavi Vatan'da eşi benzeri bulunmuyor. Gemi, 4 adet 4 bin 500 kilowatt'lık toplam 18 bin kilowatt ana makine gücüne sahip.

Helikopter pisti bulunan gemide, gemi kurtarma hizmetleri, deniz kirliliği ile mücadele, yangınla mücadele, dalış destek operasyonları, can kurtarma ve tahliye operasyonları, dinamik konumlandırma özelliği sayesinde "offshore, standby" hizmetleri verilebiliyor.

Gemi içerisinde, köprü üstü makine dairesi, dalış çanı, basınç odası, konferans salonu, spor salonu, dinlenme, yemek alanı, mutfak ve acil durumlarda kazazedelere müdahale edilebilmesi için 20 kişilik hastane mevcut.

DENİZ KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE

17 knot seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip gemide toplam 4 adet yanal itici pervane, muhtelif güverte operasyonlarında ve denizden kazazede kurtarmada kullanılan kurtarma sepeti ve çelik ağ/merdiven sistemine kumanda etmek amaçlı 25 ton kapasiteli güverte kreyni ile derin dalış destek sistemi yer alıyor.

Geminin bulunduğu konumda sabit kalmasını sağlayabilen, istendiği durumda 1 metre gibi hassas miktarda enine, boyuna gemiyi hareket ettirebilen DP 2 dinamik konumlandırma sistemi bulunmakta.

Deniz kirliliğine de müdahale eden gemide, deniz yüzeyinden yakıt toplama sistemi ve bu sistem için kullanılan bin metreküp atık toplama tankı bulunuyor.

OLASI BİR YANGIN DURUMUNDA KESİNTİSİZ SU BASMA ÖZELLİĞİ

Geminin diğer özellikleri arasında denizde ve karaya yakın bir noktada çıkan yangınlara müdahale etme de bulunuyor.

Söz konusu gemi, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilme, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetini barındırıyor.

Öte yandan, akaryakıt kaynaklı yangınlara müdahale edilebilmesi için köpük konsantresi bulunan tanklar da mevcut. Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi yer alıyor.