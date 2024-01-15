Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı fırlatma hazırlıklara başladıklarını duyurdu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek olan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, fırlatma hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak Alper Gezeravcı'nın tarihe geçmesine çok az bir zaman kaldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı.

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay kapsamında Gezeravcı, fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Son hazırlıklar yapılıyor

Alper Gezeravcı, Florida eyaletinin Brevard kentindeki Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bugün ve yarın fırlatma (18 Ocak 2024 - 01.11) programı hazırlık, gözden geçirme ve provaları için Kennedy Uzay Üssü'ndeyiz. Bu prova karantina tesisinde fırlatma günü uyandığımız andan geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar rokete yakıt yüklenmesi hariç tüm safhaları içeriyor.

Ax-3 uçuşu

Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3 (Ax-3), dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor.

Ax-3 mürettebatı ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalya'dan Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına katılan İsveçli Marcus Wandt'dan oluşuyor.

Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak, görev tamamlandığında okyanusa düşecek.