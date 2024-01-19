Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kalemle yer çekimini test etti İlk astronotumuz unvanını kazanan Alper Gezeravcı, uzaya çıktığı ilk dakikalarda kalemle yer çekimini test ettiği anlar kokpit kamerasına yansıdı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin uzay serüveni başladı..

İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatılış anına tüm yurtta milyonlarca vatandaş tanıklık etti.

Kalemle yer çekimi deneyi yaptı

Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, fırlatmadan dakikalar sonra çıkardığı kalemiyle yer çekimi deneyi yaptığı anlar ise gündem oldu.

Gezeravcı'nın kokpit kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.