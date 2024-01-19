Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk mesajı: İstikbal göklerdedir Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirerek tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzaydan yayınladığı ilk mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İstikbal göklerdedir" sözünü kullandı.

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AA

Türkiye'nin uzay serüveni, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasıyla başlamış oldu.

O tarihi anlara tüm yurtta vatandaşlar gururla tanıklık etti.

SpaceX'e ait uzay aracı NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldıktan kısa bir süre sonra, astronotumuz Gezeravcı'dan ilk mesaj geldi.

Uzaydan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir

Canlı yayında Ax-3 misyonunun üyeleri tek tek mesajlarını paylaştı.

İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı mesajında, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü 'İstikbal göklerdedir.'" ifadelerini kullandı.

Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)