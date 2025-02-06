Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı öğrencilerle buluştu

AA

Uzayda geçirdiği süre boyunca Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alper Gezeravcı, gençlere ilham vermeye devam ediyor.

Bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Gezeravcı, Türkiye’nin uzay hedeflerine giden yolda önemli bir kilometre taşı oldu.

UZAY YOLCUĞUNU ANLATTI

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gezeravcı, Mut Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı.

Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti.

Programa, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve öğrenciler katıldı.

Astronot Alper Gezeravcı, daha sonra Barabanlı İlkokulu'nu ziyaret etti.