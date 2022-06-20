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Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu

Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu

Yayınlanan yaz kararnamesi ile Gümüşhane Başsavcılık makamına atanan Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin ilk başörtülü il cumhuriyet başsavcısı oldu hem ilk kadın başsavcı olma unvanını aldı.