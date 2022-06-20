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    Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu

    Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu

    Yayınlanan yaz kararnamesi ile Gümüşhane Başsavcılık makamına atanan Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin ilk başörtülü il cumhuriyet başsavcısı oldu hem ilk kadın başsavcı olma unvanını aldı.
    • 20.06.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 09:30
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    Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesinin tamamlanmasıyla birlikte 33 ilin başsavcısı değiştirildi.

    Gümüşhane başsavcılık makamına, Tuba Ersöz Ünver atandı.

    Birçok ‘ilki’ temsil ediyor

    Ünver, birçok ‘ilki’ temsil etmesi nedeniyle, listede öne çıkan isimlerden biri oldu. Gümüşhane’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl cumhuriyet başsavcısı olurken, aynı zamanda Gümüşhane’nin de ilk kadın başsavcısı olma unvanını aldı.

    Kadın il başsavcı sayısı 2 oldu

    Kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane cumhuriyet başsavcısı olurken, Kayseri Hakimi Garip Aykanat da Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

    Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

    Türkiye nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu #1


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