Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla Afyonkarahisar Valiliği atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, resmi olarak görevine başladı.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de tarihi bir atama kararı yayınlandı.

Yayınlanan kararla 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi merkeze alındı, 9 ile de yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı.

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi

Bu atamayla Yiğitbaşı, kentin ilk kadın, aynı zamanda da Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olurken, aynı kararla Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri Valiliği'ne atandı.

Görevine başladı

Bugün yeni görevine başlamak için kente gelen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, valilik girişinde il protokolü tarafından karşılandı. İlk olarak valilik personeli tarafından çiçek verilen Vali Yiğitbaşı, daha sonra vali yardımcıları ve il protokolü ile tokalaştı.

"Büyük mutluluk duyuyorum"

Daha sonra makama geçen Vali Yiğitbaşı, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği görevine kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunarak açıklamasına başlayan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ı tanıdığını söyledi.

DHA'nın aktardığına göre Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.









