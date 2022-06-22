Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı Sanayi Bakanı Varank’ın geri sayımının ardından “Bismillah, salvo ateş” komutuyla fırlatıldı.

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma anlayışının yansıması olan Mavi Vatan, denizaltılar için yeni bir test kabiliyeti kazandı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türkiye’nin ilk denizaltı test altyapısı (DATA) hayata geçirildi.

DATA’nın açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdi.

"Bismillah, salvo ateş"

Su altı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirilirken, düzenek içerisindeki test kapsülü, Bakan Varank’ın geri sayımının ardından “Bismillah, salvo ateş” komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası’na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.

DATA ekibine tebrik

Bakan Varank atış sonrasında, “Böyle bir kabiliyeti ülkemize kazandırdığınız için tebrik ediyorum. İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye’nin caydırıcılığı çok daha fazla artacak. Sadece biz değil çocuklarımız da torunlarımız da sizlere minnettar kalacak.” ifadelerini kullanarak DATA ekibini kutladı.

Dünya konuşacak

DATA’nın Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistem olduğunu ifade eden Bakan Varank, “DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak.” dedi.

Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı hayata geçirildi

Denizaltısız mühimmat testi

Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, özetle şunları söyledi:

TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimizin iş birliğinde geliştirilen denizaltı test altyapısı sisteminin atış testine katıldık. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı.

Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak. Bu manada TÜBİTAK SAGE ile adeta bir denizaltı simülatörünü geliştirmiş olduk ve burada da onun bir test atışına katıldık.





Denizde yeni bir kabiliyet

Savunma sanayi alanında Türkiye son dönemde büyük kabiliyetler kazandı ve bu kabiliyetlerini her alana yaymaya çalışıyor.

Mavi Vatan’da gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye’nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli.





Testler kolayca yapılacak

İşte bugün ülkemize kazandırdığımız test altyapısıyla bu kabiliyetleri geliştirirken kullanacağımız önemli bir işi başarmış olduk. Bunun yanında, TÜBİTAK SAGE’nin kimi kamuoyunca bilinen kimi kamuoyunca bilinmeyen farklı roket projeleri var. İnşallah buradaki altyapıyla o roket sistemlerinin testlerini kolay bir şekilde yapabileceğiz. Ama bunun yanında farklı savunma sanayi şirketleri ve deniz kuvvetlerimiz, yapacağı bütün testleri bundan sonra bir denizaltıya ihtiyaç duymadan bu kazandırdığımız sistemle burada yapabilecek.





"Bizi üst noktaya taşıyacak"

Böylesine başarılı bir işe imza atmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Buradaki arkadaşlarımızın motivasyonundan ben çok etkilendim. Gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar. Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayi alanında bir üst noktaya taşıyacak. Türkiye’nin ürettiği ürünler dünyanın her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye, kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek."





Daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli

Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı.

Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor.

Karadan, uzaktan kontrol edilebilen sistem, çok sayıda sensörü ile güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor.