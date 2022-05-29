TSK'nın taleplerine karşılık geliştirilen ara kalibre atışı yapailen ilk uzman nişancı tüfeği KN-12, NATO standardı ve kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.

Türkiye savunma sanayii alanındaki başarılarına her gün bir yenisini daha katmaya devam ediyor.

Bağımsız üretimle ortaya çıkarılan yerli silahlar ve araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç ve taleplerine göre tasarlanıyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. mühendisleri de bu ihtiyaçlar doğrultusunda kalibreli uzman nişancı tüfeği tasarladı.

TSK'nın gücüne güç katacak

KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği, üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde TSK'nın etkin ve caydırıcı gücüne güç katması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk kalibreli uzman nişancı tüfeği, testlerden başarıyla geçti ViDEO







İlk part Haziran ayında teslim edilecek

Değiştirilebilir namlu yapısı sayesinde 7.62 mm ve 8.59 mm kalibrelerde atış yapabilen uzman nişancı tüfeği KN-12, modüler yapısı ile de personele kullanım kolaylığı sağlayacak. 7 kilo 200 gram ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip olan tüfek, NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla geçti. Haziran ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi planlanan KN-12, Mehmetçik’in sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artıracak en önemli unsurlardan biri olacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin kapılarını açtığı İhlas Haber Ajansı (İHA), Türkiye’de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği olan KN-12’nin yetenekleri ilk kez görüntülendi.





“KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği”

KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğinin kendi alanında en iyiler arasında yer aldığının altını çizen MKE AR-GE Direktörlüğü Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, “KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibreli oluşu sayesinde, 7.62 mm ve 8.59 mm kalibreleri 1 dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bin 200 metre etkili menzil alanına sahip. Modüler bir yapısı var ve dipçiği katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ve yaklaşık bin 100 milimetre uzunluğa sahip” ifadelerini kullandı.





“NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı”

MKE tarafından üretilen tüm silahlarda olduğu gibi KN-12’nin de NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladığını vurgulayan Yağbasan, “KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimiz de diğer silahlarımızda olduğu gibi NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 6 aylık bir tasarım sürecinin ardından gerçekleştirilen, kullanıcının da katılımıyla beraber yaptığımız tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamış durumda. Mayıs ayının sonu gibi de ilk parti teslimatımızı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.





“Yaklaşık bin 200 metre ve üzeri etkili menzile sahip”

KN-12’nin değişken kalibre özelliği ile Türkiye’de bu alanda üretilen ilk uzman nişancı tüfeği olduğunu belirten Yağbasan, “8.59 kalibre büyüdüğü için 7.62 fişekten daha uzak mesafelere hassas atış yapma imkanı sağlıyor. Yaklaşık bin 200 metre ve üzeri etkili menzile sahip. Etkili menzildeki dağılımı da 1 MOA, yani yaklaşık 100 metrede 3 santimetrelik bir dağılıma sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yerlileşme hamlesiyle beraber ilk defa böyle ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de bu tarz ürünleri kendi askerimize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olsun, dünya literatüründeki diğer silahlardan üstünlükleri var, kesinlikle daha olumsuz bir yöne sahip değil” diye konuştu.

KN-12 uzman nişancı tüfeğinin teknik özellikleri

Çapı 8,59'a 70 mm olan KN-12 uzman nişancı tüfeği sürgülü mekanizma sistemine sahip.

İlk hızda 885 m/s ile 860 m/s arasında olan tüfeğin dağılımı ise 1M0A.

15-25 Newton ateşleme hassasiyetiyle dikkat çeken tüfeğin şarjör kapasitesi ise 5 (8,59) ile 10 (7,62) olarak kaydedildi.

7 bin 200 gram ağırlığında ve 1280/1030 mm uzunluğundaki uzman nişancı tüfeğin menzili 1500 metreye kadar uzanıyor.

686 mm/ 660 mm namlu boyuna sahip tek atımlık tüfeğin dipçiği ise katlanabilir ve ayarlanabilir durumda. Tüfeğin YİV set sayısı ise 6 olarak belirtildi.







