Türkiye'nin ilk lojistik destek gemisi görevde

'Lojistik Destek Gemisi Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, projenin ilk gemisi olan TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na teslim edildi.

Koronavirüs salgınının ağır şartlarına rağmen savunma sanayii alanında yatırımlarına hız kesmeyen Türkiye, adeta göz dolduruyor.

Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar sondaj ve sismik gemileriyle çalışmalarıyla dikkat çeken Türkiye, gemi filosuyla da gururlandırmaya devam ediyor.

PROJENİN İLK GEMİSİ DENİZ KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan 'Lojistik Destek Gemisi Projesi'nden sevindirici bir haber geldi.

Projenin ilk gemisi olan TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574) tersanedeki yapımının tamamlanmasının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine teslim edildi.

YEDİ YİRMİ DÖRT SAAT İKMAL SAĞLAMA GİBİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Denizdeki gemilere kuru ve sıvı yük lojistik desteği sağlamak üzere tasarlanan gemiler birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

Sevkiyat yapma gibi özelliğini yanında, gemide yüklü helikopter aracılığıyla arama-kurtarma operasyonlarınında yürütülebildiği belirtildi.

Ayrıca, denizdeki gemilere tıbbi destek sağlama gibi özelliğinin de olduğu vurgulanırken, gece-gündüz denizde ikmal sağlanabileceği aktarıldı.