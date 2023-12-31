Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak: Alper Gezeravcı uzay aracı eğitimini tamamladı 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanan ve Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan Alper Gezeravcı'nın uzay aracı eğitimini başarıyla tamamlandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak Alper Gezeravcı'nın tarihe geçmesine sadece günler kaldı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durum paylaşıldı.

TUA'nın açıklamasında, "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verildi.

13 farklı deney yapacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay kapsamında Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Ax-3 uçuşu

Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3 (Ax-3), dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor.

Ax-3 mürettebatı ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalya'dan Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak, görev tamamlandığında okyanusa düşecek.