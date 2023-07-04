Türkiye'nin Kahire büyükelçisi belli oldu Türkiye'nin Kahire büyükelçisi Salih Mutlu Şen olurken, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur" denildi.

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Türkiye'nin dış politikada yeni dönem adımları devam ediyor.

Bu kapsamda Mısır ile de yeni bir süreç başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda bir araya gelmesinden sonra süreç hızlandı.

Yeni Kahire Büyükelçisi belli oldu

Karşılıklı atılan adımlar kapsamında Türkiye Kahire Büyükelçiliği, 13 yılın ardından yeniden açıyor.

Bu göreve ise Salih Mutlu Şen'in getirildiği açıklandı.

"İlişkilerin yeniden normalleşmesi hedeflemekte..."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.



Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.



İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.



Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."