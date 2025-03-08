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Haber Merkezi

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri.

Öyle ki çözülemeyen bu sorun çok sayıda can aldı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.

Hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar her geçen gün söylemlerini artırırken, sokak köpeği konusunun ciddiyetinin farkında olan kişi sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

Tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye, başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok...

BELEDİYELER YASAYI GÖRMEZDEN GELİYOR

Sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilmesi, rehabilite olmayanların uyutulması ve köpeklerin sahiplendirilmesini emreden yasayı belediyeler görmezden geliyor.

Belediye başkanına ve yöneticilerine hapis, evcil köpeklerini sokağa atanlara para cezası öngören yasa uygulanmadıkça sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU PARÇALADILAR

Canımızı yakan son olay, Konya'da yaşandı.

Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu, ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi.

Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci, diğer çocukların yanından ayrıldı.

10 KÖPEK SALDIRDI

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi.

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