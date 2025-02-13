Türkiye'nin kanayan yarası: Başıboş köpekler mezarlıklarda sürü halinde geziyor

Haber Merkezi

Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı.

Yıllardır çete halinde gezen başıboş vahşi köpekler tehlike saçıyor.

Bu köpek saldırılarında çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu.

Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

Tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok...

BELEDİYELER YASAYI GÖRMEZDEN GELİYOR

Sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilmesi, rehabilite olmayanların uyutulması ve köpeklerin sahiplendirilmesini emreden yasayı belediyeler görmezden geliyor.

Belediye başkanına ve yöneticilerine hapis, evcil köpeklerini sokağa atanlara para cezası öngören yasa uygulanmadıkça sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.

TEHLİKELİ BOYUTTA

Son görüntüler ise olayın tehlikeli boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MEZARLIKLARI ELE GEÇİRDİLER

Mezarlıklarda sürüler halinde gezen köpekler, vatandaşların ölülerine dahi rahat bir şekilde dua etmesinin önüne geçiyor.

"ÖLSENİZ BİLE KÖPEK TERÖRÜNDEN KURTULAMAZSINIZ"

Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar duruma olan tepkilerini "Köpek saldırılarından ölüp gitseniz bile bu terörden kurtulamazsınız" diye dile getirdi.