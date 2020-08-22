Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine göz diktiler

    Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine göz diktiler

    Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfettiği alanda Amerikalıların ve Rusların da hak iddia edebileceğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 13:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine göz diktiler

    Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi, enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden oldu.

    Rezervin keşfedildiği alanı mercek altına alan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin keşfettiği enerji kaynağından başka ülkelerin de pay isteyebileceğini yazdı.

    RUSYA, AMERİKA, ROMANYA, MACARİSTAN...

    Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde görev yapan Yunan enerji uzmanı, "Türkiye'nin Karadeniz'de sondaj yapmasına izin verilip verilmeyeceği de net değil. Romanya, Macaristan ve en başta da Rusya gibi sahildar devletler de söz sahibi olmak isteyecektir. ABD de bölgede dolaylı olarak temsil ediliyor: Erdoğan'ın hak iddia ettiği bölgede ABD'li Exxon grubu da hak sahibi." dedi.

    Yunan enerji uzmanının yaptığı analiz oldukça saçma bulundu.

    Öyle ki, doğalgaz kaynağının bulunduğu olan Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde.

    Bu kaynaktan diğer ülkelerin pay istemesinin mümkünatı yok.

    Türkiye nin Karadeniz deki doğalgaz keşfine göz diktiler #1

    Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk VİDEO

    Görüş Bildir