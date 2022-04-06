Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi: 16 bin 700 kişiyi tahliye ettik

Büyükelçi Yağmur Güldere, 42 gündür devam eden savaşla ilgili konuşarak bugüne kadar tahliye edilen Türk sayısını açıkladı.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaşın üzerine harekete geçerek bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladı.

İlk günden bugüne çok sayıda kişi anavatanına dönmeyi başarırken, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

16 BİN 700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şimdiye kadar 16 bin 700 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Yağmur Güldere, "Tahliye işlemleri farklı yollardan sürecek. Ancak daha fazla tahliye için henüz erken." dedi.

"ATEŞKES OLMAZSA HAVA SAHASI AÇILMAZ"

Genel hava sahasına ilişkin de konuşan Güldere, "Uçaklarımız güvende. Bizim uçaklarımız ayrılışı için mümkün olan ilk fırsatta talimat vereceğiz. Ülkenin büyük bir bölümde ateşkes olmadığı sürece hava sahasının açılmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. Kiev'in sokaklarını görüyorsunuz. Şu an normalleşmiş bir şehir olduğunu söyleyemeyiz. Ülkenin batısıyla karadan gelmek mümkün. Ama şu aşamada çok güvenli değil. Ama özellikle hava sahası açılmadan dönüş konusunda çok acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.