Türkiye son bir haftayı acı bir bekleyişle geçirdi.
İstanbul'da Kağıthane ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel, kayboldu.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, tüm ülkeyi yasa boğdu.
Önceki gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
EBEDİYETE UĞURLANDI
Gürel'in cenazesi, daha sonra ailesine teslim edildi.
Ece Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'ne getirildi. Gürel, ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenazeye Gürel'in yakınları ve sevenleri katıldı.
ECE GÜREL'İN KAYBOLMASI VE YAŞANANLAR
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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