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Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel'e veda: Cenaze töreni düzenlendi

Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel'e veda: Cenaze töreni düzenlendi Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ece Gürel, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde kılınan namazla ebediyete uğurlandı.