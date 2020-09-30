Türkiye'nin konuştuğu Esra Karakuş, sığınma evine yerleştirildi

Bir televizyon kanalında katıldığı programda 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda gündeme gelen Esra Karakuş, memleketi Aydın Nazilli'de kadın sığınma evine yerleştirildi.

Ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkan Esra Karakuş, bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

4 aylık bebeğinin DNA testi sonucunda, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan dünyaya getirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sevinen Esra Karakuş, tepki çekmişti.

KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMIYLA BİR ANDA GÜNDEME OTURMUŞTU

Canlı yayındaki itirafını suç duyurusu olarak kabul eden Kuyucak Emniyet Amirliği yetkilileri, Esra Karakuş hakkında resen soruşturma açtı.

Soruşturma evrakı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Esra Karakuş, İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'de otobüsten iner inmez polis merkezine götürüldü.

ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇUNDAN İFADE VERDİ

Esra Karakuş hakkında açılan 5237 sayılı TCK'nın 231. maddesi gereğince, 'çocuğun soy bağını değiştirme' suçu kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Karakolda ifadesi alınan Esra Karakuş, sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi.

Esra Karakuş'un şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.