Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni detaylar: Eylem Tok delil karartmak için olay yerine gitti Bir kişinin katili oğullarını ABD'ye kaçıran ünlü çiftle ilgili yeni detaylar Eylem Tok'un çalışanının ifadesine yansıdı. Buna göre baba Bülent Cihantimur'un da havaalanına birlikte gittiği öğrenildi. Ayrıca Eylem Tok'un kazanın ardından bir kez daha olay yerine giderek delilleri karartmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşlarıyla ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci’ya lüks bir araç çarpmış, kaza sonrası lüks araç sürücüsü Timur Cihantimur olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçmıştı.

Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı.

Yaşananların ardından Türkiye'ye döneceği yönünde açıklama yapan yazar Eylem Tok'un, bu sefer de oğluyla birlikte ABD'ye geçtiği öğrenildi.

Katil oğlunu kaçıran Eylem Tok'un çalışanı her şeyi anlattı

Türkiye'nin gündemine oturan kazanın yankıları sürerken olaya ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un havaalanına geçerken yanlarında bir kişinin daha olduğu belirtilmişti.

Katil oğul ve anneyi firar yolculuğunda havalimanına bırakan Eylem Tok'un çalışanı ifadesinde her şeyi tek tek anlattı.

Buna göre Eylem Tok ve çalışanı o gün yemekteydi.

Tok'un telefonu çalmasıyla birlikte ikili panik halinde restorandan ayrıldı. İkili kazanın yaşandığı yere gittiler.

"Annesine sürekli 'beni affet araç pert oldu' diyordu"

Çalışan ifadesinde, "Ben araç içerisinde kaldım, Eylem hanım arabadan indi. 1-2 dakika geçmeden Timur Cihantimur'u aracın ön koltuğuna oturttu. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de 'U' dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. Timur Cihantimur şoktaydı. Annesine sürekli 'Anne beni affet araç pert oldu' diyordu" dedi.

Timur Cihantimur'un yarıştığı aracın şoförü de ehliyetsizdi ve 14 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Genç çocuk ifadesinde "Orman yolunda Timur Cihantimur beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçla yanında bir kadınla geldi. Timur Cihantimur ile birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler" dedi.

Pes dedirten bir ayrıntı daha ortaya çıktı: Eylem Tok delil karartmak için bir kez daha kaza yerine gitti

Ancak skandallar bununla da sınırlı kalmadı...

Anne Tok, oğlunu eve bıraktı. Bir kez daha olay yerine gitti. Gidiş nedeni yaralılara yardım etmek için değil, delil karartmak içindi.

Çalışanı ifadesinin devamında "Evlerine gidince Eylem hanım bana, 'Biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Bir süre sonra baba Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler" diye konuştu.

Kanal D Haber'in haberine göre Eylem Tok ve Bülent Cihantimur bir süre konuştuktan sonra evden çıkan çiftin ve "Timur Cihantimur iyi değil doktora götürmemiz gerekiyor" dediği aktarıldı.

Baba öndeki araçtaydı: Yoldayken arabanın şarjı bitti siz devam edin dedi

Diğer yandan Eylem Tok, Oğuz Murat Avcı'yı hayattan koparan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçırırken, babanın da öndeki araçta olduğu ortaya çıktı.

Eylem Tok'un çalışanı "Eylem Hanım benim arabamdaydı. Bülent Bey kendi arabasıyla geliyordu. Yoldayken Bülent Bey sağa çekip durdu, yanımıza gelip 'Arabanın şarjı bitti, siz devam edin" dedi. Eylem Hanım sonrasında bana 'Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim" diye konuştu.