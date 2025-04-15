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Haber Merkezi

Sosyal medya, damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor.

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

SIK SIK EVİNE GİTMEYE BAŞLADI

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı.

BİRLİKTE KAÇTILAR

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Programda ayrıca Güldane'nin. Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

İLİŞKİLERİNİ SAVUNDULAR

Güldane ve Cuma, programa birlikte katıldı ve yaşadıkları ilişkiden pişman olmadıklarını dile getirdi.

RAHAT TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Programda "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?", "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat, "Evlenmeye kaçtık." dedi.

Erol'un "Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusuna damat, "Kaynanam oluyordu." cevabını verdi.

"Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyen Esra Erol'a damat Cuma Doğan, "Yok ablacığım." yanıtını verdi.

Damat ve kayınvalidenin canlı yayında rahat tavırları izleyenleri çıldırttı.

GÜNDEM OLDU

İlginç olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hamilelik iddialarının doğruluğu DNA testiyle netlik kazanacakken olayın etik, ahlaki ve hukuki boyutları da tartışılmaya başlandı.

Yetkili kurumlar, özellikle şiddet ve kaçırılma iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.