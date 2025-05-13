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Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk olayında yeni gelişme...

Esra Erol'da programında ortaya çıkan damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk skandalı, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

CANLI YAYINA ÇIKTILAR

Her şey, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'in eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmasıyla ortaya çıktı.

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

TEHDİT ETTİ

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı.

BİRLİKTE KAÇTILAR

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Programda ayrıca Güldane'nin, Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Damat ve kaynana ilişkisi tepki çekerken programda Güldane ile Cuma gözaltına alınmıştı.

İki isim, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"BABANA SÖYLEMEYECEKSİN, SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Mağdur D.Ş, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı.

Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş, şunları kaydetti:

İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darbetti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu.

Babası T.Ş'nin biriktirdiği altınların yatak odasındaki dolabın içinde olduğunu belirten D.Ş, "Annem Güldane'nin evden gitmesinden sonra altınların bulunduğu dolabın içini kontrol ettiğimizde, dağınık vaziyetteydi ve altınlar yerinde yoktu. Bana yönelik eylemde bulunan Güldane ve Cuma'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi.