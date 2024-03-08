Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan davası! Adliyeye ilk gelen Fernando Muslera oldu Futbolda büyük fon dolandırıcılığına ilişkin 4. duruşma için adliyeye gelen Fernando Muslera'nın yanı sıra Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun da katılması bekleniyor.

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DHA

Türkiye'nin gündemini aylarca meşgul eden fon davasında beklenen gün geldi.

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran dolandırıcılık davasında bugün 4. duruşma görülüyor.

Ünlü futbolcuların adı fon davasında

Bankacı Seçil Erzan'ın yüksek kar vadettiği futbolcular, milyon dolarlar kaybetti.

Bu isimlerin arasında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak, Selçuk İnan, Fatih Terim ve ailesi yer alıyor.

Zorla getirilme kararı

Toplam 21 kişinin dolandırıldığı olayda davaya katılması gereken futbolcuların gelmemesi halinde ise zorla getirilme kararı devreye girecek.

Muslera adliyeye gelen ilk isim

Bunun üzerine bugün gözler duruşma salonuna çevrildi.

İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen isim ise Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera oldu.Muslera'ya avukatı Rezan Epözdemir eşlik etti.



Duruşma tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük henüz getirilmediği için başlamadı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.

İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)