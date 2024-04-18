Türkiye'nin konuştuğu Suphiye Orancı'nın Yeşilçam'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Metin Akpınar'ın biyolojik kızının annesine ulaşmak için çıktığı programda anlattıklarıyla olay derinleşiyor. Kayıp annenin 80'li yıllarda Yeşilçam'da birçok ünlü isimle rol aldığı öğrenildi.

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Metin Akpınar'ın yasak aşkından doğan çocuğunun ortaya çıkmasının ardından başlayan olaylar büyüyerek devam ediyor.

Her geçen gün ortaya yeni detaylar çıkmaya başladı.

Almanya'da yaşayan ve adını Sofia olarak değiştiren Suphiye Onarcı'nın 1980'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı belirlendi.

Müge Anlı konuyu işliyor

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak adına Müge Anlı'dan yardım istedi.

Birçok ünlü isimle rol aldı

Figüranlık yapan Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar ile birlikte 'Aşksın', Seda Sayan ile 'Yorgun', Perihan Savaş'la da 'Yalan' filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu olay nasıl ortaya çıktı?

Her şey Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar'ı aramasıyla başladı.

DNA testlerinin ardından ikilinin öz baba-kız olduğu ortaya konuldu.

Ardından Nebioğlu, kız kardeşleriyle ilgili de bilgiler verdi.

Manşetlerde yer aldı

Belirsizliklerle dolu süreç geçmiş yıllarda gazetelere de manşet olduğu ortaya çıktı.

16 Ocak 1989 yılında dört çocuğun yaşadığı drama ilişkin Hürriyet'in hazırladığı haber, "Vicdansız anne" başlığıyla servis edildi.

"Ayda 400 bin lira karşılığında"

Çocuklarını yoksul bir aileyen bırakıp kaçtığı belirtilen "Paraya tamah etmenin sonu" başlığıyla hazırlanan haberde şu bilgiler yer aldı:

“Antalya’nın Tekirova Köyü’nde oturan Adile Şener’le Emin Şener, ayda 400 bin lira karşılığında Sofia adlı bir kadınla dört çocuğuna bakmak üzere anlaştılar. Sofia isimli kadın, dört çocuğunu Şener Ailesi’ne bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Yener ailesi şimdi bu ağır yükün altından nasıl kalkacağını düşünüyor.”

İbrahim Tatlıses'in adı burada ortaya çıktı

Yaşananların üzerine yıllar sonra ortaya çıkan çocuklardan biri olan Duygu Nebioğlu, tüm gerçekleri öğrenmek için katıldığı programda, en son 14 yıl önce konuştuğu annesine seslendi.

Burada yaptığı açıklamalarda da annesinin hayatından bahsederken İbrahim Tatlıses’in adını verdi.

"Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı"

Öte yandan Suphiye Orancı'nın 6 çocuğunu olduğunu söyledi. Nebioğlu, "İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı." dedi.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Suphiye Orancı'nın açıklamalarda bulunması ve gerçekleri anlatması bekleniyor.

Anne Suphiye Orancı'nın figüranlık yaptığı filmden kare...