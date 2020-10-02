Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk olayında ikinci koronavirüs vakası

Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca "Allahıma şükürler olsun" diye sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un, koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.

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ESRA KARAKUŞ VE CENGİZ KORALTAN'IN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI, ESRA EROL VE EKİBİ PANİKTE

Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Koraltan, önceki gün bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Koronavirüs testine sokulan Koraltan'ın, test sonucunun da pozitif çıktığı öğrenildi.