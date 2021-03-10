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    Türkiye'nin korona risk haritası, kabine toplantısında güncellenecek

    Türkiye'nin korona risk haritası, kabine toplantısında güncellenecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında Türkiye'nin koronavirüs renk haritasının güncelleneceğini söyledi.
    • AA
    • 10.03.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 14:26
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu.

    Gündeme ilişkin önemli konuları değerlendiren Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadeleye de değindi.

    Koronavirüs salgınının dünyanın son bir asırdaki en büyük sağlık krizi olarak etkisini artırarak sürdürdüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de alınacak yeni önlemler için kabine toplantısını işaret etti.

    Türkiye'nin korona risk haritası, kabine toplantısında güncellenecek VİDEO

    HARİTA KABİNE TOPLANTISINDA GÜNCELLENECEK

    Türkiye'nin aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Tedbirlerde de iyi bir noktadayız. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını renklere göre belirledik. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte bu sistemin adil olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız kabine toplantısıyla haritamızı güncelleyeceğiz. Ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Türkiye nin korona risk haritası, kabine toplantısında güncellenecek #1

    Türkiye nin korona risk haritası, kabine toplantısında güncellenecek #2

    Türkiye nin korona risk haritası, kabine toplantısında güncellenecek #3

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