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    Türkiye'nin koronavirüs aşı haritası güncellendi

    Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre en fazla aşı İstanbul’da yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.04.2021 - 20:04
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 20:18
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    Türkiye'nin koronavirüs aşı haritası güncellendi

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tablo yayınladı.

    TOPLAM AŞI SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ

    Verilere göre, yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 20 milyonu geçti . 13 milyon 331 bin 372 kişiye 1. doz, 8 milyon 181 bin 210 kişiye ise 2. doz aşıları yapıldı.

     

    Türkiye nin koronavirüs aşı haritası güncellendi #1

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