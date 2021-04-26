- Haberler
- Gündem Haberleri
- Türkiye'nin koronavirüs aşı haritası güncellendi
Türkiye'nin koronavirüs aşı haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre en fazla aşı İstanbul’da yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 26.04.2021 - 20:04
- Güncelleme : 26.04.2021 - 20:18
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tablo yayınladı.
TOPLAM AŞI SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ
Verilere göre, yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 20 milyonu geçti . 13 milyon 331 bin 372 kişiye 1. doz, 8 milyon 181 bin 210 kişiye ise 2. doz aşıları yapıldı.