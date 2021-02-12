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    Türkiye'nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum

    Türkiye'de toplam 3 milyon 29 bin 574 kişiye korona aşısının ilk dozu uygulanırken, 305 bin 392 kişinin de ikinci dozu yapıldı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 13:28
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    Türkiye'nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum

    Türkiye'de sabırsızlıkla beklenen koronavirüs aşılama kampanyası 14 Ocak'ta başladı.

    1 aya yakın bir süredir devam eden kampanya tüm hızıyla sürüyor.

    RİSK GRUPLARINA GÖRE DEVAM EDİLİYOR

    İlk etapta, en riskli grupta bulunan sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla start verilen kampanya kapsamında, risk gruplarına göre düzenlenen programa göre devam ediliyor.

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #1

    BAKANLIK SAYILARI YAYINLIYOR

    Çalışmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından aşı verileri güncel olarak yayınlanıyor.

    Bakanlığın resmi internet sitesindeki Kovid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu'nda her yapılan aşı kayıt altına alınıyor.

    65 yaş üzerindeki vatandaşlar, koronavirüse karşı aşılanmaya başladı VİDEO

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #2

    HARİTA ÜZERİNDE ŞEHİRLERDEKİ SON DURUM

    Yapılan aşıların miktarı 1. ve 2. doz olarak sürekli güncelleniyor. Bunun yanında tasarlanan haritada da şehirlerde uygulanan aşı miktarı gösteriliyor.

    Harita üzerinde şehirlerde uygulanan toplam aşı miktarını görmenin yanında, o şehirde uygulanan 1. ve 2. doz miktarını da ayrı ayrı görmek de mümkün.

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #3

    TOPLAM AŞILAMA 3,5 MİLYONA YAKLAŞTI

    Sitede güncellenen son verilere göre ise Türkiyegenelinde toplam 3 milyon 334 bin 966 aşı yapıldı. Bu aşıların 3 milyon 29 bin 574'ü ilk doz olmak üzere, 305 bin 392 kişiye de aşılarının ikinci dozu enjekte edildi.

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #4

    65 YAŞ ÜZERİ VE EŞLERİ DE AŞILANMAYA BAŞLANDI

    Diğer yandan, çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

    Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.

    Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #5

    "HERKESİN AŞI OLMASI GEREKİYOR"

    Ankara Şehir Hastanesine eşiyle gelen 71 yaşındaki Hakkı Ekin, birinci doz aşılarını yaptırmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Aşı olmak için randevumu rahatlıkla aldım. Herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yararlı olacağı inancındayım, o yüzden yaptırdım. Şu anda yan etkisini hiç hissetmiyorum." diye konuştu.

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #6

    "ÜLKEMİZ BİR AN ÖNCE BU MUSİBETTEN KURTULSUN"

    70 yaşındaki Ömer Şimşir ise kendisi ve ailesinin sağlığını korumak için CoronaVac'ın ilk dozunu vurulduğunu belirterek, "Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ülkemiz bir an önce bu musibetten kurtulsun. Hastanede verilen hizmetler çok güzel. Allah Sağlık Bakanlığımıza zeval vermesin. Şu anda aşı olduğumu bile hissedemiyorum. Aşıyı o kadar hassas vurdular." ifadelerini kullandı.

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #7

    Türkiye nin koronavirüs aşı kampanyasında son durum #8

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