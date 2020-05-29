Türkiye'nin koronavirüs salgınında son durumu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 125 bin 963 oldu. Virüs 28 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 28 daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 489 oldu.

"YENİ VAKA SAYISI AZALDI"

Bakan Koca paylaşımını, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." notuyla yaptı.