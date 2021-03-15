Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine yönelik kitap yazıldı

Koronavirüse karşı mücadelenin ele alındığı, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adıyla hazırlanan kitap, Fahrettin Altun tarafından duyuruldu.

Çin'den dünyaya yayılarak hayatı her alanda olumsuz etkileyen koronavirüse karşı en yoğun mücadelelerden biri de Türkiye'de verilmeye devam ediyor.

Türkiye, salgın sürecinde sağlık alanındaki çalışmalarıyla kritik anlardan başarıyla geçti.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİNE YÖNELİK KİTAP

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, koronavirüs salgınına karşı verilen başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLADI

Altun, paylaşımda "Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık.

Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." ifadelerine yer verdi.