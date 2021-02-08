Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtılacak

Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda gelecek için emin adımlarıyla yolunda ilerleyen Türkiye, uzay çalışmaları için de kolları sıvadı.

Milli Uzay Programı çalışmalarında sona gelindi.

Programın tanıtımı yarın yapılacak.

UZAY HEYECANI

Tanıtım töreni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.00'da yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

CHP, UZAY AJANSI'NA KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin uzay sanayisine girişi için mihenk taşı olan Uzay Ajansı, CHP tarafından kapatılmak istenmişti. Bu kapsamda 138 CHP'li milletvekili, AYM'ye dilekçe imzalayıp başvuruda bulunmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu." ifadeleriyle CHP'nin iptal istemi için AYM'ye gittiğini açıklamıştı.

UZAY AJANSI'NIN İPTALİNİ İSTEYEN CHP'LİLER