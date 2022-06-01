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    Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası teröristler kaçtı

    Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası teröristler kaçtı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajı sonrası, PKK mevzilerinin boş kaldığı tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:33
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    Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları aralıksız devam ediyor.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki  terör örgütü üyelerine yönelik planladığı harekatı duyurmuştu.

    Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yapılan en ufak saldırının dahi cevapsız kalmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz.

    Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? Bu süreç devam edecek, bırakamayız. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Tel Rıfat ve Münbiç temizleniyor

    Bugün de konuyla ilgili yeni açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız." diyerek harekattaki son durumu paylaştı.

    Türk askerinin rüzgarı, teröristlere korku salmaya yetti

    Yaşanan bu gelişmeler sonrası, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kenti ve teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, operasyon sinyali sonrasında bomboş kaldı.

    Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası teröristler kaçtı ViDEO

    Taciz atışı yaptıkları bölgeler sessizliğe büründü

    Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye'nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından paniğe kapılan terörisler adeta kaçacak delik aradı.

    Seyyade Dağı'nda gizlendikleri öğrenildi

    Bir diğer yandan  PKK/YPG üyelerinin, Türk askerinin operasyonu ihtimali sonrasında Seyyade Dağı mevzilerinin arkasına saklandığı belirtildi.

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