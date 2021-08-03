Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi

Yangınların birinci haftasında, hem havadan hem de karadan alevlere karşı büyük bir mücadele veriliyor.

Türkiye'de çıkan orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Yangınların birinci haftasında ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan da itfaiye araçlarına ek TOMA'lar da bu mücadeleye dahil oldu.

Hükümet yetkililerinden de İçişleri'nden Dışişleri'ne kadar tüm bakanlar, yangın bölgelerinin yaralarını sarmak için sahada yer alıyor.

SÜLEYMAN SOYLU YANGIN BÖLGESİNDE

Yangınlara müdahale edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'ları sahaya süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da müdahaleleri yakından inceledi.

Yangın bölgelerinde alevlerle mücadelenin görüntüleri VİDEO