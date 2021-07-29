Türkiye'nin ormanları yanıyor

Mersin, Adana, Antalya ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Büyük hasarların oluştuğu yerlerde Cumhurbaşkanı her türlü desteğin sağlanacağını söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yaşanan aşırı sıcaklıklarla beraber orman yangınları yeniden gündeme gelmeye başladı. Yeşil mevkiler rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olurken hayvanlar ve çiftlik alanları küllere teslim oldu. Yangınlar hakkında yapılan incelemelerde sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını hızla çevre illere yayılarak, evlere sıçradı. Çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. Yangının 4 farklı noktada çıktığını açıklayan Böcek, bu durumun düşündürücü olduğunu söyleyerek, "Manavgat'ta bugüne kadar böylesi büyük bir yangın olmadı." ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta çıkan yangın, zeytin ağaçları, narenciye arazileri ve seraları da büyük zarara uğrattı. Yaşanan gelişmeleri anbean aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangında 8 saati geride bıraktık. Maalesef kontrol altına alınmış değil. Daha önce 4 tane mahallemizi boşaltmıştık. Bunun yanında Yavrudoğan Mahallesi’ni de boşalttık. Şuanda yerleşim yerleri tehdit altında değil. 8 kadar ev zarar gördü. Ekiplerimiz şuan itibariyle hava araçlarımız yere indi.

Gece boyu mücadelemiz devam edecek. Sabah saatlerinde müjdeli haberleri vermek isteriz. Ciddi bir rüzgar ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. 3 arkadaşımız yaralandı. Hastanede dumandan etkilenen vatandaşlarımızın 2 kişi hariç hepsi taburcu oldu. Hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok" dedi.

ADANA

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının büyümesinin ardından vatandaşları tahliye çalışmalarına başladıklarını belirten Vali Elban, "Yangın 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik, 2 köyü daha tahliye etmek için hazırlık yapıyoruz. Tahliye edilenlerin büyük bir çoğunluğunun Kozan ilçe merkezinde evleri var.

Tahliye ettiğimiz vatandaşlar kendi evlerine gitmek için isteklerini bildirdiler. Ancak Kozan ilçemizde bulunan yatılı okullarımız ve yüksekokulumuza ait öğrenci yurtlarımızı açtık. Dolayısıyla ihtiyaç olması durumunda oraya da vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bir taraftan da yangına müdahale ediyoruz. Gece olduğu için havadan müdahale yapamıyoruz ama sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale yapmaya da başlayacağız. Yukarıda İHA'mız var, yangının boyutlarını, koordinatlarını tespit ediyoruz." diye konuştu.

MERSİN

Mersin'de de orman yangınları patlak verdi. Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler mahallelerindeki ormanlık alanlarda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi devam ediyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

OSMANİYE

Kadirli ilçesi Karatepe Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkililer tarafından tahliye edildi.

Yangından zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.