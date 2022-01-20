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    Türkiye'nin Osman Kavala'yla illgili resmi görüşü Avrupa Konseyi'nde

    Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 10:41
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    Türkiye'nin Osman Kavala'yla illgili resmi görüşü Avrupa Konseyi'nde

    Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi.

    Türkiye'nin AİHM'nin kararlarını yerine getirdiği, Kavala'nın farklı soruşturmalardan tutuklu olduğu bilgisi verildi.

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