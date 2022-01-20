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- Türkiye'nin Osman Kavala'yla illgili resmi görüşü Avrupa Konseyi'nde
Türkiye'nin Osman Kavala'yla illgili resmi görüşü Avrupa Konseyi'nde
Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 10:41
Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi.
Türkiye'nin AİHM'nin kararlarını yerine getirdiği, Kavala'nın farklı soruşturmalardan tutuklu olduğu bilgisi verildi.