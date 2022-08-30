Pakistan'da yaşanan sel felaketine karşı Türkiye'nin bölgeye yardımları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) beşinci yardım uçağının da havalandığını açıkladı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle ölü sayısı bini aştı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü yıkıldı, 3 bin 451 kilometre kara yolu hasar gördü.

33 milyon kişi etkilendi

Hasar gören 949 bin 858 evden 287 bin 412'si tamamen yıkıldı.Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.





"Yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da hareket etti"



İHA'nın haberine göre Türkiye, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yardımlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Pakistan'a yardımları sürüyor - Video





