Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından kanlı Beşar Esad rejimi son buldu...
61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle çok sayıda ülke, büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor.
Başkent Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra faaliyete geçiyor.
12 YIL ARADAN SONRA FAALİYETE GİRİYOR
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.
OLAYLAR BAŞLADIKTAN SONRA BİR SÜRE DAHA HİZMET VERMİŞTİ
Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.
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