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Haber Merkezi

Beşar Esad'ın kanlı rejimi sırasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Fakat yıllar sonra Suriye'de yaşanan gelişme durumu değiştirdi.

Muhaliflerin Esad'ın kanlı rejimini yerle bir etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14 Aralık'ta Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin tekrar faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

O büyük gün geldi...

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜK ELÇİLİĞİ AÇILDI

12 yılın ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, tekrar faaliyete geçti.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiği büyükelçilikte Türk bayrağı göndere çekildi.

KUTLAMALAR YAPILDI

Şam Büyükelçiliği'nin tekrar faaliyete geçmesi, Türkiye kadar Suriye'de de büyük mutlulukla karşılandı.

Açılış öncesi büyükelçilik binası önünde toplanan yüzlerce Suriyeli Türk bayrağının dalgalanmasıyla sevinç gösterileri düzenledi.

"ERDOĞAN SURİYELİLERİN SULTANI"

Yaşananları yerinde aktarmak için büyükelçilik binası önünde bulunan TRT Haber ekibi, Suriyeli yaşlı bir adamla röportaj gerçekleştirdi.

"Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını tanımıyoruz" diyen Suriyeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şam'a davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye halkına yönelik destekleri nedeniyle minnettar olduğunu söylen Suriyeli yaşlı adam, "Erdoğan'ı sultanım olarak görüyorum, o Suriyelilerin Sultanı" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam gönderdi.