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İHA

Beşar Esad'ın kanlı rejiminin devrilmesiyle özgürlüğe kavuşan Suriye, Türkiye Büyükelçiliği'ni yeniden açmaya hazırlanıyor.

Başkent Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçecek.

Şam Büyükelçiliği'nin açılacağının duyulan bazı Suriyeliler, büyükelçilik önüne geldi.

"DEDEM VE BABAM TÜRK, VATANDAŞLIK ALACAĞIM"

Türk vatandaşlığına başvuru yapmak için büyükelçiliğe geldiğini belirten Suriyeli Aya Abdurrahman Yor, "Dedem ve babam Türk. Ama Esad rejimi döneminde Türk Büyükelçiliği kapalı olduğu için vatandaşlık çıkaramadım. Bugün açılacağı için Türk vatandaşlığına başvuru yapacağım. Sabah erken saatlerde geldim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN KAN DÖKÜLMEDEN ÖZGÜRLEŞMESİNE YARDIM ETTİ"

Yor, Esad rejiminden sonraki duruma ilişkin, "Çok şey değişti. Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı eli reddetti. Türkiye buranın kan dökülmeden özgürleşmesine çok yardımcı oldu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.